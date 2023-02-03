Как провести выходные, 4 и 5 февраля, в Орле

Фото: конный клуб "Вязки"

В грядущую субботу и воскресенье жителям и гостям региона предлагается посетить выставки и концерты, сходить в театры и музеи, научиться новому на мастер-классе или покататься на лошадях. По традиции, эти культурные мероприятия «Комсомолка» собрала в еженедельной афише. Подскажем, куда сходить и что посмотреть на выходных, 4 и 5 февраля, в Орле.

СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ

В военно-историческом музее Орла открылась выставка иллюстраций к «Севастопольским рассказам» Л.Н. Толстого из музея-усадьбы «Ясная Поляна». Автор с удивительной правдивостью описал события при обороне города, участником которой он был сам. Произведение посвящено переломному событию Крымской войны – обороне Севастополя, продолжавшейся с 1854 года по 1855 год. Рассказы несут информацию о ситуации в самом городе, военных операциях и их участниках. «Севастопольские рассказы» были неоднократно проиллюстированы.

- В собрании музея «Ясная Поляна» хранятся замечательные иллюстрации советских художников-графиков, таких как Анатолий Кокорин, Марк Клячко, Никифор Ращектаев и Алексей Мищенко, который много лет жил и работал в Орле, а после Великой Отечественной войны проиллюстрировал более пятидесяти книг, в том числе произведения Толстого, - рассказали в краеведческом музее.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка будет работать до 20 февраля.

Ул. Нормандия-Неман,1

(6+)

НЕВОЛЬНИЦЫ

В это воскресенье на сцене драмтеатра «Русский стиль» развернется комедия в двух действиях по одной из последних пьес Александра Островского «Невольницы». Постановка пропитана легкостью с нотками озорства, тонким юмором с лирическим началом. Во главе спектакля стоит семейная пара, в которой муж значительно старше жены. Три года супруги прожили в столице и путешествовали по миру. Но, неожиданно мужу приходится вернуться в провинцию из-за бизнеса.

- Как поведет себя скучающая молодая жена, когда рядом с ней окажется мужчина, которым она была увлечена до замужества? И что делать мужу, чтобы не оказаться рогоносцем? А молодому человеку, оказавшемуся объектом внимания сразу двух обеспеченных, но замужних женщин? Проблемы любви и денег, правдивости и недоверия, свободы и неволи, искромётные диалоги находчивых слуг, напряжённые переживания героев любовного многоугольника, - отметили в «Русском стиле».

КОГДА? ГДЕ?

5 февраля, 18.00

Ул. Тургенева, 18

(16+)

ТЕКСТИЛЬНАЯ ИГРУШКА

Гостей приглашают на праздник выходного дня в Духовно-патриотический центр «Вятский Посад». В это воскресенье там пройдет мастер-класс в технике «текстильная игрушка». На занятии научат изготавливать брошь «Птичка».

- Она изготавливается из натурального трикотажного материала. Особая текстура мягких, гибких волокон позволяет создавать поделки разных форм и размеров. Благодаря этому участники мастер-класса смогут создать красивую детскую поделку, - рассказали организаторы.

Занятие пройдет в двух группах. Предварительно записаться на мастер-класс можно по телефону: 8-980-360-07-61.

КОГДА? ГДЕ?

5 февраля, 12.00 и 13.00

П. Вятский Посад, ул. Южная, 1 «а»

(7+)

КЛАССИКА И ДЖАЗ

На этих выходных в зале филармонии можно послушать живую музыку. Там пройдет концерт, на котором выступят лауреаты международных конкурсов из Москвы Эльвира Донская и Иван Ялынский. Со сцены прозвучит балалайка и фортепиано. В программу включили авторские переложения и исполнительские редакции произведений Ц. Кюи, Я. Сибелиуса, К. Боллинга, С. Дрезнина, И. Фролова и других композиторов. Проведет концерт Ольга Гарбар.

КОГДА? ГДЕ?

5 февраля, 17.00

Ул. Ленина, 23

(6+)

ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ

Музыкальная сказка о любви по мотивам произведений Андерсена ждет маленьких и взрослых зрителей в академическом театре имени И.С. Тургенева. В постановке Король с Королевой захотят женить Принца, своего единственного наследника, на очень богатой и избалованной Принцессе. Но, Принцу она совсем не нравится.

- И вот однажды темной дождливой ночью в ворота дворца постучала юная красавица, которая представилась Принцессой, и попросила приюта. Королева-мать тут же решает проверить гостью, чтобы узнать, настоящая ли она Принцесса, и подкладывает горошину под толщу перин и матрасов, - рассказали о спектакле в ОГАТе.

Этот сюжет знаком всем. Актеры расскажут зрителям, чем же закончилась удивительная история о Принце и красавице-незнакомке.

КОГДА? ГДЕ?

4 февраля, 12.00

Пл. Ленина, 2

(4+)

В ГОСТИ К ЛОШАДЯМ

Провести выходные на свежем воздухе в компании грациозных лошадок можно в конном клубе «Вязки». Там проходят экскурсии, где гостей знакомят с домом лошадей и самыми яркими представителями пород, а для юных посетителей проведут игру-квест на конную тематику. Еще взрослым можно отправиться на динамичную прогулку верхом на свежем воздухе в сопровождении инструктора. Кроме того, можно сфотографироваться с лошадьми и прокатиться верхом на пони или на фаэтоне по территории клуба. Записываться необходимо заранее. Подробнее о каждом мероприятии расскажут по телефонам: 8-910-267-87-08 и 49-00-06.

КОГДА? ГДЕ?

Клуб работает каждый день, кроме понедельника.

Орловский р-н, д. Вязки

(0+)

ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА

Трагикомедия по повести «Тевье - молочник» развернется на сцене театра «Свободное пространство» в грядущую субботу. Через призму юмора и самоиронии зритель посмотрит на мир глазами главного героя, пытливо постигающего смысл свое бытия.

- Спектакль «Поминальная молитва» посвящается тем, кого уже нет с нами... Но мы помним... И память наша, зарок того, что не сгинут в небытии скорби и радости этих удивительных людей умеющих по-настоящему любить свою землю и свою культуру, - отметили в «Свободном пространстве».

КОГДА? ГДЕ?

4 февраля, 18.00

Пл. Карла Маркса, 2

(16+)