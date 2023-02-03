Фото: Нина Соколова

В Корсаковском районе намолотили более ста тысяч тонн зерна. Эти показатели превысили статистику пятилетней давности в полтора раза.

Так, за прошлый год в Корсаковском районе было намолочено 103,7 тысяч тонн зерновых, зернобобовых и крупяных культур. Средняя урожайность возросла да 38,3 центнеров с гектара. Кроме того, в районе производство масличных культур составило 7,8 тысяч тонн, что достигает 152 % к уровню 2017 года.

Также в прошлом году было получено 117,3 тысяч тонн сахарной свеклы, средняя урожайность которой составила 487,1 центнеров с гектара. Общая площадь сельскохозяйственных земель муниципального образования составила 57,8 тысяч гектаров, 47,8 из которых – пашня.

По информации областного правительства, на сегодняшний день производственную деятельность в районе осуществляют четыре сельскохозяйственных предприятия, 52 фермерских хозяйства и 1,7 тысяч личных подсобных хозяйств.