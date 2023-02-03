Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле прошла патриотическая акция, приуроченная к годовщине Сталинградской битвы. Она получила название «От Сталинграда к Великой Победе».

Молодежная акция состоялась сегодня в Культурном центре УМВД России по Орловской области. Она была посвящена 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

– Воспитание у подрастающего поколения высокой гражданственности и патриотизма на примере подвигов народа в годы Великой Отечественной войны – одна из главных задач сегодняшнего дня. Да и в целом, подобные встречи помогают укрепить связь поколений и способствуют вовлечению молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в общественную и культурную жизнь города, – подчеркнула начальник управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями администрации Орла Оксана Тарарыченкова.

Посетители Культурного центра смогли принять участие в дискуссии, увидеть познавательный фильм и познакомиться с историей Министерства внутренних дел России через увлекательную экскурсию.