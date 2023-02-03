Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле на ярмарках выходного дня продолжат собирать помощь для бойцов СВО. Палатки "Своих не бросаем" будут работать 4 и 5 февраля.

По информации пресс-службы городской администрации, в субботу сбор пройдет на Комсомольской площади, а в воскресенье – на улице Приборостроительной. Оставить посылку военнослужащим орловцы смогут с 9.00 до 14.00.

К передаче принимаются продукты питания, особенно лапша б/п, тушенка, рыбные консервы, чай, кофе, сухие кондитерские изделия, конфеты, горький шоколад, сгущенка, а также одежда, сигареты, предметы гигиены, медикаменты, фонари и батарейки.

Орловцев просят не приносить в пункт сбора скоропортящиеся продукты, сезонные овощи, а также что-либо в стеклянной таре.