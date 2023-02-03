Орловская область заняла первое место по валовому сбору гречихи Фото: Елена Зябкина

Орловская область заняла первое место по валовому сбору гречихи. Прошлый год стал рекордным для региональных аграриев.

Об этом сообщил заместитель губернатора в правительстве Орловской области по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзенков.

Чиновник рассказал, что 2022 год в целом для аграриев стал рекордным, принеся около пяти миллионов тонн зерновых и масличных культур.

По данным Орелстата, валовой сбор гречихи превысил 61 тысячу тонн. Кроме того, был получен рекордный валовой сбор рапса и соевых бобов: 201,12 тысяч тонн рапса, что больше, чем в 2021 году на 51,3 тысячи тонн; сои намолочено 271,1 тысячу тонн, что превышает показатели 2021 года на 55 тысяч тонн.

Примечательно, что на каждого жителя Орловщины собрано около семи тонн зерна. Кроме того, по итогам уборочной кампании регион может обеспечить сахаром 36 миллионов человек и 13 миллионов человек – растительным маслом.