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В Орле при ремонте двора на улице Бурова украли более 900 тысяч рублей. Хищение выявила прокуратура.

Надзорное ведомство проверило соблюдение законодательства при расходовании бюджетных средств в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Установлено, в марте 2021 года МКУ «Управление капитального строительства города Орла» заключило контракт с индивидуальным предпринимателем на выполнение работ по благоустройству дворовой территории дома №14 по улице Бурова.

- По завершению работ подрядчиком заказчику предоставлены акты о выполненных работах, содержащие заведомо ложные сведения об их фактической стоимости, с завышением цены в сумме более 900 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом заказчик не проконтролировал выполнение условий заключенного контракта и оплатил работы в полном объеме. Так, бюджету муниципального образования был причинен ущерб в указанной сумме.

Материалы проверки прокуратуры направлены в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Напомним, накануне "Комсомолка" писала, что при благоустройстве дворов на улице Металлургов похитили более миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве и превышении полномочий. В них фигурирует тот же заказчик - МКУ «Управление капитального строительства города Орла».