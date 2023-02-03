В Орле пройдет всероссийская научная конференция к 150-летию Михаила Пришвина

Фото: сообщество "Орловский литературный музей И.С.Тургенева ОГЛМТ" в ВК

В Орле пройдет Всероссийская научная конференция «Орловский текст российской словесности. К 150-летию Михаила Пришвина». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Площадкой для проведения конференции станет Музей писателей-орловцев, посположенный по адресу: улица Тургенева, 13. Откроют мероприятие 9 февраля в 10:13.

В день открытия и 10 февраля исследователи творчества Михаила Пришвина из Санкт-Петербурга, Воронежа, Тулы, Орла расскажут присутствующим о своей работе. В ходе конференции прозвучат доклады, связанные с философией изображения природы в творчестве писателя, рассказывающие о диалоге природы и человека в его произведениях.