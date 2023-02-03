В Орловской области проведут газификацию за 10,6 миллионов рублей. Федеральные средства поступят в регион на условиях софинансирования.

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина.

Программа социальной газификации была запущена два года назад по поручению президента Российской Федерации. Льготным категориям граждан государство помогает подвести газ к домам. Субсидия предоставляется участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, семьям с низкими доходами и многодетным семьям.

Напомним, в прошлом году на Петербургском экономическом форуме было заключено соглашение о газификации 24 населенных пунктов в Орловской области. Его подписали губернатор Андрей Клычков и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.