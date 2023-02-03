Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области собрали гуманитарную помощь для росгвардейцев. Груз собран на 2,5 миллиона рублей.

Для сотрудников Управления Росгвардии по Орловской области собраны зимние костюмы, толстовки, комплекты термобелья, термоноски, ботинки и полуботинки, маскхалаты, шапки, рюкзаки, тактические перчатки. Посылка сформирована по поручению губернатора. В настоящее время бойцам требуются запчасти для автомобилей.

Ранее посылка с обувью, собранная бизнесом Орловщины на сумму более 500 тысяч рублей, уже была доставлена сотрудникам Росгвардии по Орловской области, участвующих в спецоперации. Регион продолжает помогать разным военным формированиям.