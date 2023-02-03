Фото: соцсети Игоря Петчина

Сотрудникам Орловской станции скорой помощи могут повысить зарплату. Медучреждение ждет комплексная экспертная оценка.

Глава департамента здравоохранения Орловской области Игорь Петчин вместе со своим заместителем Дмитрием Пухом побывали на Станции скорой медицинской помощи.Информацией со встречи чиновник поделился в соцсетях.

Встреча состоялась благодаря коллективному обращению по поводу повышения заработной платы водителям. В связи с этим основной темой обсуждения стал вопрос финансирования. Участники встречи обсудили укомплектованность учреждения кадрами и оплате труда персонала выездных бригад СМП.

– Сейчас медучреждение ждет комплексная экспертная оценка, в ходе которой специалисты постараются найти пути повышения заработной платы сотрудников, – сообщил Игорь Петчин.