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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 10:16

В Орле внедорожник на тротуаре насмерть сбил 46-летнего мужчину

Авария произошла 3 февраля на Московском шоссе
Ирина КАБАНОВА
Фото: УМВД России по Орловской области

Фото: УМВД России по Орловской области

В Орле внедорожник на тротуаре насмерть сбил 46-летнего мужчину. Авария произошла 3 февраля на Московском шоссе.

Предварительно установлено, что 53-летний водитель автомобиля «УАЗ Патриот» ехал по Московскому шоссе со стороны улицы Тульской в сторону улицы Московской. В районе дома №1 автомобилист, уходя от столкновения, выехал на тротуар и сбил 46-летнего мужчину.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в результате ДТП пешеход скончался. На месте работают сотрудники полиции.