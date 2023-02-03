Фото: УМВД России по Орловской области

В Орле внедорожник на тротуаре насмерть сбил 46-летнего мужчину. Авария произошла 3 февраля на Московском шоссе.

Предварительно установлено, что 53-летний водитель автомобиля «УАЗ Патриот» ехал по Московскому шоссе со стороны улицы Тульской в сторону улицы Московской. В районе дома №1 автомобилист, уходя от столкновения, выехал на тротуар и сбил 46-летнего мужчину.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в результате ДТП пешеход скончался. На месте работают сотрудники полиции.