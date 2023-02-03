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НовостиОбщество3 февраля 2023 9:28

В Орле любопытный кот застрял под капотом машины

Вызволять животное пришлось спасателям
Ирина КАБАНОВА
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле любопытный кот застрял под капотом машины. Вызволять животное пришлось спасателям.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, инцидет произошел вечером 2 февраля на Московском шоссе. Местная жительница сообщила, что под капот ее автомобиля "Лифан Х60" залезла кошка, мяукает и не может выбраться. Женщина попросила спасателей помочь животному.

Оценив обстановку, спасатель-кинолог подлез к капоту снизу машины и вытянул полосатого кота из автомобиля. Так, животное оказалось на свободе.

Всего за прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 9 раз, из них два выезда на тушение возгораний и семь выездов на помощь населению.