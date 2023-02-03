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В Орловской области плата за капремонт будет повышаться ежегодно. Соответствующий документ подписал глава региона.

Накануне Андрей Клычков утвердил план мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости областной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах на период 2022-2024 год.

Исходя из документа, в этот период будут увеличены объемы финансирования программы капитального ремонта. Соответственно в регионе ежегодно будут поднимать минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме. Отметим, что решение о повышении тарифа будет утверждаться правительством региона 25 декабря.

Кроме того, губернатор Клычков поручил заглавы департамента ЖКХ утвердить медиаплан для проведения работы со СМИ по популяризации положительной практики проведения капитального ремонта многоквартирных домов и практики по взысканию взносов, увеличению размера взносов на капитальный ремонт.

В соответствии с планом будет производиться и работа с задолженностью. В нее входит начисление и взыскание пени за просрочку оплаты взносов на капремонт, ведение претензионно-исковой работы в первую очередь в отношении задолженности со сроком возникновения до трех лет с получением и передачей в службу судебных приставов исполнительных документов.

Клычков также поручил обеспечить информирование владельцев специальных счетов о возможности размещения средств фонда капитального ремонта на специальных депозитах.