Фото: пресс-служба администрации города Орла

Орловская «Спецавтобаза» получила новый автогрейдер. Он обошелся бюджету в 15,3 миллионов рублей.

Накануне в МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» прошла процедура приемки самоходного автогрейдера. Отечественная машина, заказанная из Челябинска, стала двенадцатой из семнадцати единиц, которые поступят в учреждение в этом году.

Автогрейдер подходит для выравнивания поверхности грунтовых дорог, планировки слоев дорожного полотна, уборки дорог. Утверждается, что он может быть полезен как для зимнего, так и для летнего сезонов.

В работу машину пустят этой весной, а пока она только оформляется в собственность «Спецавтобазы».