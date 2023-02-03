Орловские школьники познакомились с азами работы спасателей

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области

2 февраля орловские спасатели провели профилактическое мероприятие для старшеклассников местных школ. Несколько десятков ребят собрались на территории спасательной станции на левом берегу Оки, чтобы узнать о том, как самостоятельно помочь провалившемуся под лед человеку.

В ходе мероприятия ученики школ №24, №36, №2 и «Кадеты Орловщины» смогли продемонстрировать свои знания техники безопасности поведения на водных объектах в зимнее время.

Началось все с интерактивного занятия, где дети примерили на себя роли спасателя и утопающего. Сотрудники МЧС напомнили и показали школьникам, как можно самостоятельно помочь человеку, провалившемуся под лед или попавшему в чрезвычайную ситуацию. Ребята надели на себя спасательные жилеты и проверили прочность специальной веревки, которой пользуются сотрудники МЧС. Подростки также узнали как из подручных средств, например шарфов, сделать спасательное оборудование.

После занятия спасатели-водолазы наглядно показали алгоритмы действий при спасении человека, провалившегося под лед.

По словам начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Наталии Акуловой, инспекторский состав по маломерным судам ежедневно проводит профилактическую и разъяснительную работу с любителями зимней рыбалки и людьми, которые прогуливаются вдоль берега. А вот для детей подобное мероприятие ведомством было организовано впервые.

– Я уверена, что ребята для себя очень много поняли и главное запомнили. Тем более, что старшеклассники, подростки – это особые люди, которых заинтересовать достаточно сложно. Не обязательно быть профессиональным спасателем, для того, чтобы оказать помощь – главное не быть равнодушным человеком. И не забывать телефон службы спасения 112, – поделилась Наталия Акулова.