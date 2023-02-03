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В Орловской области бывшего учителя обвинили в пропаганде терроризма. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Следствие выяснило, что кромчанин Александр Бывшев разместил на своей странице в соцсети публикацию, побуждающую к терроризму. Она оставалась в открытом доступе с февраля по март прошлого года.

В настоящее время, как сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области, преподаватель уже допрошен следователем. Ему предъявлены обвинения в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

Отметим, что Бывшев ранее уже проходил по нескольким делам об экстремизме. В 2015 году на него завели уголовное дело за публикацию «антироссийских стихотворений». Тогда учителя приговорили к 300 часам исправительных работ. После этого, в 2017 он стал фигурантом уголовного дела за стихотворение «На независимость Украины».

В прошлом году 50-летнего кромчанина штрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.