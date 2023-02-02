Фото: Нина Соколова

Орловец, потративший пенсию умершей знакомой, попал под статью. С чужой карты он снял почти 21 тысячу рублей.

Жительница Троснянского района умерла еще летом прошлого года. Уже после смерти на принадлежащую ей карту пришли пенсионные начисления в размере 20 770 рублей. Правда, кто-то все же обналичил эту сумму, чем причинил материальный ущерб госучреждению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В обстоятельствах произошедшего разбирались полицейские. Участковый просмотрел камеры, расположенные у банкомата, где были сняты наличные. На них попал похититель. Оказалось, деньги снял 51-летний знакомый умершей пенсионерки.

- Мужчину допросили в качестве подозреваемого. Фигурант пояснил, что успел потратить полученные противозаконным путем средства. Следствие по уголовному делу продолжается. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.