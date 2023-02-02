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В Орле при благоустройстве дворов на улице Металлургов похитили более миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве и превышении полномочий.

Хищения выявила прокуратура Советского района Орла в ходе проверки соблюдения законодательства при расходовании бюджетных средств в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Установлено, что в январе 2021 года МКУ «Управление капитального строительства г. Орла» заключило муниципальный контракт с ООО «Мир строительной техники». Подрядчик должен был благоустроить дворовые территории трех многоквартирных домов по улице Металлургов.

- По завершению работ представителем подрядной организации заказчику предоставлены акты о выполненных работах, содержащие заведомо ложные сведения об их фактической стоимости, с завышением цены в общей сумме более 1,2 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

При этом заказчик должным образом не проконтролировал качество строительных материалов, используемых подрядчиком в ходе работ. В итоге бюджету муниципального образования был причинен ущерб в указанной сумме.

Материалы проверки прокуратуры направлены в следственные органы.