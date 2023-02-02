В орловский детский сад вернулось тепло после прокурорской проверки

Фото: Нина Соколова

В одном из орловских детских садов восстановили температурный режим после прокурорской проверки. За допущенное нарушение к ответственности привлекли заведующую.

Проверку в образовательных учреждениях провела прокуратура Глазуновского района. Как оказалось, в раздевальной групповой ячейке и игровой комнате в здании филиала «Новополевский» детского сада №1 был нарушен температурный режим. Он не соответствовал минимальным параметрам, установленными санитарными правилами.

По информации прокуратуры Орловской области, в отношении заведующей филиалом возбуждено административное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения. По его результатам должностному лицу назначили штраф.

После внесенного прокурором представления меры к устранению нарушений были приняты, а температурный режим восстановили в соответствии с нормами.