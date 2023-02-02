Фото: Свято-Троицкий храм города Орла

В Орловской области пройдет молодежная акция «Письмо защитнику Отечества». Жители региона смогут поздравить с грядущим праздником военнослужащих.

Эту всероссийскую молодежную акцию организует Минобороны России в преддверии Дня защитника Отечества. До 15 февраля орловцы могут присоединиться к проекту и написать поздравления военнослужащим, которые сейчас выполняют боевые задачи.

Поучаствовать в акции «Письмо защитнику Отечества» могут школьники, ребята из детских домов, воспитанники военно-патриотических клубов, юнармейцы, активисты поисковых музейных объединений и молодежных организаций. Все письма передадут солдатам и офицерам.

По информации областного правительства, орловцы также смогут направить письма самостоятельно с пометкой «Письмо защитнику Отечества» по адресам: Центральный Дом Российской Армии имени М.В. Фрунзе Минобороны России, 129090, г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, стр.1; Дом офицеров Западного военного округа Минобороны России, 191028, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 20