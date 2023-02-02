Фото: сообщество музея-заповедника "Спасское-Лутовиново" в ВК

В Орловской области пройдут мероприятия, посвященные 205-летию со дня рождения Тургенева. Они состоятся в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново».

Об этом сообщает пресс-служба правительства области. Так, в течение этого года музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» готовит для жителей и гостей региона ряд мероприятий, приуроченных к 205-летию со дня рождения писателя.

Уже в этом месяце, 10 февраля, откроется выставка «Резидент русской культуры». Экспозиция расскажет о вкладе Ивана Тургенева в культурное взаимодействие между Россией и Европой, а также его роли «культурного посла». Впервые на выставке представят материалы из архивов Министерства иностранных дел.

В июне гостей музея-заповедника ждет ежегодный Тургеневский праздник, а в июле пройдет Тургеневский шахматный турнир. Осенью, в начале сентября, там состоится охотничий фестиваль «Записки охотника». Затем в ноябре посетителей будет ждать выставка «Наброски на полях. Тургенев как рисовальщик». Кроме того, в самом музее появятся новшества: тематические экскурсии, новые программы для детей и взрослых, музейные занятия, квесты и мастер-классы по творчеству писателя.