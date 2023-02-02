Орловский областной суд запретил мэрии сносить здоровые рябины на Пионерской

Фото: прокуратура Орловской области

Орловский областной суд запретил мэрии сносить рябины на Пионерской. Акты обследования и разрешений на снос деревьев признали незаконными.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Орловской области. Дело было возбуждено из-за намерений мэрии снести деревья на Пионерской улице. При ремонте планировалось спилить несколько десятков растений, проверка показала, что больше половины из них - здоровые.

Как ранее писала "Комсомолка", заступились за зеленые насаждения сами горожане. Орловцы написали жалобу в прокуратуру, на место выезжал и главный прокурор области Алексей Тимошин.

В ходе выезда было установлено, что к сносу планировались, в том числе здоровые рябины. Спилить деревья хотели из-за того, что они якобы размещены с нарушением строительных норм. Однако по закону это не является основанием для сноса.

- Кроме того, установлено, что проектная документация по благоустраиваемому объекту разработана еще до произведения обследования зеленых насаждений, при этом она изначально предусматривала снос зеленых насаждений в отсутствие каких-либо достоверных фактов о качественном состоянии деревьев, угрозы их падения или возможном нарушении СНиП, - отметили в пресс-службе прокуратуры региона.

По поручению Алексея Тимошина Орловская природоохранная межрайонная прокуратура оспорила разрешения на снос рябин в судебном порядке. Советский районный суд Орла не удовлетворил требований прокуратуры.

Ведомство обжаловало решение районного суда в апелляционном порядке. Вышестоящий суд согласился с доводами прокуратуры о необоснованности решения районного суда, отменил его и признал разрешения на снос деревьев незаконными.