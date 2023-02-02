Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В Орловской области выросла заболеваемость онкологией. В прошлом году в регионе впервые выявили 3171 случай болезни.

Как сообщает региональный департамент здравоохранения, в 2022 году онкологию нашли у 15 детей до 17 лет. Всего орловские медики обнаружили на 359 случаев заболевания больше, чем в 2021 году.

Во многих случаях онкологию выявляют на 3 или 4 стадии, когда пациентам нужна сложная терапия. В прошлом году более 70% случаев рака легкого выявили на поздней стадии. Каждый второй случай онкологии желудка и легкого тоже касался уже запущенных 3 или 4 стадии.

Чтобы предотвратить и выявить заболевание на ранних стадиях орловцам рекомендуют проходить обследования.

- Онкологию полости рта может заподозрить стоматолог при осмотре. Рак легкого поможет выявить флюорографическое исследование, молочной железы - маммография и осмотр гинеколога, предстательной железы - анализ крови на ПСА, который входит в программу диспансеризации для мужчин, - уточнили в депздраве.