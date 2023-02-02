Фото: Ольга Супонева

Орловщина подала заявку на обновление электротранспорта. Ее уже рассмотрели в Госдуме.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков затронул тему модернизации орловского транспорта во время прямого эфира в соцсетях.

– Вопрос по федеральной программе по электротранспорту обсуждался в Госдуме. Мы свои заявки направили, включены в качестве пилотных проектов. Надеюсь, что эта федеральная инициатива будет реализован, – поделился губернатор.

Помимо этого, глава региона пообещал, что те частные перевозчики, которые работают с нарушением условий контракта, лишатся маршрутов. Их будет обслуживать муниципальный транспорт.