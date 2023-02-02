Фото: Ольга Супонева

В Орловской области 92 класса закрыты на карантин. На прошлой неделе ушли на незапланированный перерыв 86 классов.

Эти цифры озвучил Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.

– С 30 января по 1 февраля заболеваемость ОРВИ выросла на 0,4%. Ситуация относительно стабильная, но без тенденции к понижению, – сообщил глава региона.

Губернатор призвал орловцев беречь свое здоровье и здоровье близких.

Напомним, на прошлой неделе из-за обострения ситуации с ОРВИ и гриппом на карантин было закрыто 86 классов в 33 школах Орловской области. Под закрытие попали школы Ливенского, Болховского, Мценского, Дмитровского, Должанского, Корсаковского, Кромского, Шаблыкинского, Орловского муниципального округа.