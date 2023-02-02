В Орле водителям запретили поворачивать с Октябрьской на Приборостроительную

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле запретили поворот с Октябрьской на Приборостроительную. Этот перекресток считают потенциально опасным участком дороги.

Об изменениях в схеме установки дорожных знаков и нанесения горизонтальной разметки на пересечении улиц Октябрьской и Приборостроительной рассказали в региональной Госавтоинспекции. По итогам 2022 на данном участке дороги произошло два ДТП, в результате которых три человека ранено. Причиной всех этих аварий стало несоблюдение очередности проезда.

В целях предупреждения ДТП и обеспечения безопасности дорожного движения в районе дома №2 по переулку Ягодный установили дорожный знак «Направления движения по полосам» и нанесли горизонтальную разметку.

Согласно новой разметке, теперь запрещен поворот на улицу Приборостроительную со стороны улицы Октябрьской при движении со стороны улицы Андрианова в направлении улицы Ломоносова.