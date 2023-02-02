Сбер выяснил, что жители Черноземья активно оплачивают проезд в транспорте безналично

В регионах Черноземья продолжает расти популярность бесконтактной оплаты офлайн. За 2022 год клиенты Сбера совершили более 182,8 миллиона оплат в общественном транспорте при помощи банковской карты. Это на 35,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Безналичный способ оплаты обеспечивает максимально широкие возможности использования различных устройств при проведении повседневных платежей, в том числе при оплате проезда. Сейчас возможность бесконтактной оплаты успешно реализована во всех регионах Черноземья. В списке лидеров по оплатам проезда на общественном транспорте банковской картой – Липецкая и Курская области.

К системе на текущий момент подключено более 250 перевозчиков, также более 4 тысяч транспортных средств. Ежедневно пассажиры в Черноземье совершают более 500 тысяч поездок с использованием банковских карт.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Цифровые сервисы делают большинство услуг более доступными и удобными. Банковская карта - самый популярный инструмент оплаты проезда у пассажиров. Сервис по оплате проезда картами значительно упрощает данную процедуру, при этом позволяет транспортным компаниям более эффективно контролировать средства, поступающие за оплату проезда».