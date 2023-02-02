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Мэрия Орла расторгла контракт с перевозчиками по четырем маршрутам. На их работу поступали многочисленные жалобы.

Об этом во время прямого эфира в соцсетях рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков. По словам главы региона, расторжение контрактов коснулось маршрутов общественного транспорта №№ 26, 12, 59, 48. Теперь их заменят муниципальным транспортом.

- Поэтому те, кто не будет выполнять свои обязательства, будут заменяться на муниципальных перевозчиков, – подчеркнул Андрей Клычков.

Напомним, перед запуском новых автобусов в Орле были проведены выездные проверки ля выявления нарушений перевозчиками условий заключенных муниципальных контрактов. По итогам рейдов были выявлены нарушения и ряду перевозчиков выданы претензии. А в декабре прошлого года мэрия Орла расторгла контракты с двумя пассажирскими перевозчиками по маршрутам №9 и №48.