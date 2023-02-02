Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле готовятся выйти на маршруты 20 новых автобусов. Из 48 закупленных ранее автобусов на линии уже 28.

Такой информацией во время прямого общения с орловцами в социальных сетях рассказал губернатор Орловской области.

– Для МУП «ТТП» приобретено 48 новых автобусов, чтобы обеспечить качественное предоставление услуг. 28 из них уже работают, еще 20 оформляются, скоро выйдут на линию, – сообщил Андрей Клычков.

Напомним, на закупку этих автобусов было выделено 480 миллионов рублей. Новый транспорт будет обслуживать жителей таких микрорайонов, как «Лесной», «Зареченский», «Автовокзал». Всего в ТТП Орла должно появиться 48 новых машин. На эти цели потратят более 823 миллионов рублей.