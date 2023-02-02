В одной из орловских школ открыли «Парту Героя»

Фото: районная разета "Земля родная"

В одной из школ Орловской области открыли «Парту Героя». В мероприятии участвовал глава депобразования региона.

Имена уроженцев Знаменского района – Героя Советского Союза Федора Калугина и старшего сержанта Анатолия Минеева, погибшего в военном конфликте в Чечне, теперь увековечены в средней школе районного центра.

Торжественная церемония открытия «Парты Героя» не прошла без внимания официальных лиц. В ней принял участие руководитель департамента образования Орловской области Алексей Карлов. Он посетил образовательное учреждение с рабочим визитом.

Помимо Знаменской школы, Карлов побывал в Селиховской, Глотовской и Ждимирской. За последние четыре года в этих образовательных учреждениях были открыты Центры образования «Точка роста» в рамках национального проекта «Образование». На базе двух школ также функционируют центры дополнительного образования «Навигатор успеха».