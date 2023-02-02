Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле на Кромском шоссе легковушка протаранила иномарку. Водитель "ВАЗа" проигнорировал красный сигнал светофора.

По информации региональной Госавтоинспекции, авария произошла вечером 1 января недалеко от ТМК "ГРИНН". 44-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21124" ехал по Кромскому шоссе в направлении улицы Машиностроительной. В районе дома №4 мужчина проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в автомобиль "Ситроен C-Crosser", который поворачивал с территории ТМК "ГРИНН" в сторону улицы Комсомольской.

В результате аварии 41-летняя пассажирка автомобиля "ВАЗ 2112" получила телесные повреждения.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых один человек получил травмы.