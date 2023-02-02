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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 7:58

Орловчанка предстанет перед судом за жестокую расправу над своими знакомыми

Одного из них женщина много раз пырнула ножом и до смерти забила костылем, другого — зарезала
Ирина КАБАНОВА
Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней жительницы Заводского района Орла, которой предъявлено обвинение в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК региона.

По данным следствия, орловчанка, будучи пьяной, находилась в частном доме у своего 48-летнего знакомого. В ходе словесного конфликта женщина нанесла ему множественные ножевые ранения и удары костылем по голове, от которых последний скончался спустя непродолжительное время. Орловчанка скрылась с места происшествия и направилась в дом к своему 86-летнему знакомому. В конфликте с ним женщина нанесла пенсионеру удар ножом, от чего он впоследствии скончался.

В ходе расследования орловчанка полностью признала свою вину. Тепеоь в деле будет разбираться суд.