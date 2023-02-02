Фото: Нина Соколова

Орловцам расскажут про качество духов и косметики. «Горячую линию» проведут специалисты.

Об этом сообщает Роспотребнадзор. Консультировать по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции жителей региона будут специалисты ведомства и Центра гигиены и эпидемиологии. «Горячая линия» будет работать с 6 по 17 февраля.

Задать интересующие вопросы орловцы смогут в рабочие дни с 9 до 18.00, а в пятницу с 9 до 16.45 по телефонам:

- Управление Роспотребнадзора по Орловской области: 8 (4862) 41-52-52, 8(4862) 42-29-67, 8 (4862) 42-26-59;

- Консультационный центр для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области»: 8(4862) 75-02-76;

- территориальный отдел в Мценске: 8 (48646) 4-15-39;

- территориальный отдел в Ливнах: 8 (48677) 7-13-34;

- территориальный отдел в Кромах: 8 (48643) 2-15-98;

- территориальный отдел в Верховье: 8 (48676) 2-47-27.