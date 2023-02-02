Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Орловские спасатели вызволили из стального плена собаку. Неравнодушные люди решили помочь животному и вызвали МЧС.

Просьба о спасении щенка поступила спасателям из Ливен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Неравнодушная жительница города Ливны попросила оказать помощь собаке, застрявшей в металлическом заборе на улице Костенко. Маленькое животное она заметила, когда прогуливалась с ребенком. Прохожие пытались самостоятельно помочь щенку, но у них ничего не вышло.

Сотрудники МЧС откликнулись на просьбу об оказании помощи животному. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента они разжали стальной забор и освободили испуганное животное из западни.