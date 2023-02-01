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Осужденной за кражу и сбыт наркотиков орловчанке изменили приговор. Его обжаловал прокурор в апелляционном порядке.

41-летняя жительница Малоархангельского района попала на скамью подсудимых в прошлом году. Она украла у своего знакомого более 40 граммов наркотического вещества и сбыла его. За это на женщину завели дело по двум статьям УК РФ. К слову, приятель, которого она обчистила, также попал под уголовное дело. Суд назначил орловчанке пять с половиной лет лишения свободы. Правда, наказание было отсрочено до тех пор, пока ее сын не достигнет 14 лет.

- Государственный обвинитель не согласился с применением судом отсрочки наказания, поскольку женщина должного внимания воспитанию ребенка не уделяет, неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего. При этом осужденная злоупотребляет спиртными напитками, состоит на учете врача-нарколога, - уточнили в прокуратуре Орловской области.

Прокурор района обжаловал приговор. Суд апелляционной инстанции с его позицией согласился. Отсрочку наказания отменили, а саму женщину взяли под стражу прямо в зале суда. Сейчас она отбывает срок, а ребенок живет с бабушкой и дедушкой.