Орловский СК проводит проверку по факту гибели пенсионера при пожаре в Мценске

Фото: СУ СК России по Орловской области

Орловский СК проводит доследственную проверку по факту гибели пенсионера при пожаре в Мценске. ЧП произошло вечером 31 января.

Как ранее сообщала "Комсомолка", в первом Микрорайоне города Мценска загорелась однокомнатная квартира на первом этаже пятиэтажного многоквартирного дома. В результате пожара в квартире выгорела комната, в которой пожарными был обнаружен погибший 70-летний мужчина.

По данному факту СУ СК России по Орловской области организовало проведение доследственной проверки.

- В настоящее время следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара и других обстоятельств произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз, - сообщили в пресс-службе ведомства.