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Большая часть орловских предпринимателей занимается торговлей и ремонтом автомобилей. Остальные работают в сфере транспортировки, строительства или ведут аграрную деятельность.

Об этом сообщает Орелстат. По данным на 1 января этого года в Орловской области было зарегистрировано более 18 тысяч ИП. Как основной вид деятельности 39% из них указали торговлю и ремонт автотранспортных средств, а другие 20 % орловских предпринимателей занимаются транспортировкой и хранением.

Также 1200 предпринимателей занимаются деятельностью в аграрном секторе. Еще 1100 предпринимателей организовали свою работу в сфере строительства.

По данным Орелстата, 850 ИП осуществляют свою деятельность в обрабатывающих производствах, а еще 837 ИП – в научно-технической деятельности.