Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле на месяц ограничат движение по пяти мостам. При этом полного перекрытия переправ не последует.

Временное ограничение движения транспортных средств будет введено с сегодняшней полуночи по следующим участкам: Раздольный мост, Лужковский мост, мост Дружбы, путепровод «378 километр по улице Михалицина», Октябрьский мост, Тургеневский мост.

Ограничение необходимо для поднятия уровня освещенности на мостах и подмостовых пространствах. В это время на проезжей части может работать техника, препятствующая проезду автомобилей, и проезжая часть может быть сужена.