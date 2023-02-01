Фото: пресс-служба администрации Орла
Орловская «Спецавтобаза» займется отловом и содержанием безнадзорных собак. Новое полномочие связано с реорганизацией предприятия.
По информации пресс-службы городской администрации, накануне МУП «Спецавтобаза» завершил процедуру преобразования в муниципальное бюджетное учреждение.
МБУ по-прежнему будет заниматься содержанием объектов улично-дорожной сети, городских скверов и парков, набережных, включая озеленение, уборку и ремонт дорог. Только теперь к этим полномочиям добавится задачи по отлову и содержанию безнадзорных животных.
- Новая организационная форма позволит «Спецавтобазе» оптимизировать расходы на свое содержание. Она же сделает невозможным ведение в отношении учреждения процедуры банкротства, а также позволит создавать структурные учреждения «Спецавтобазы» на территории всего города, - уточнили в пресс-службе мэрии.