Фото: пресс-служба администрации Орла

Орловская «Спецавтобаза» займется отловом и содержанием безнадзорных собак. Новое полномочие связано с реорганизацией предприятия.

По информации пресс-службы городской администрации, накануне МУП «Спецавтобаза» завершил процедуру преобразования в муниципальное бюджетное учреждение.

МБУ по-прежнему будет заниматься содержанием объектов улично-дорожной сети, городских скверов и парков, набережных, включая озеленение, уборку и ремонт дорог. Только теперь к этим полномочиям добавится задачи по отлову и содержанию безнадзорных животных.

- Новая организационная форма позволит «Спецавтобазе» оптимизировать расходы на свое содержание. Она же сделает невозможным ведение в отношении учреждения процедуры банкротства, а также позволит создавать структурные учреждения «Спецавтобазы» на территории всего города, - уточнили в пресс-службе мэрии.