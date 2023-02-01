Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области отремонтировали пешеходный мост, построенный почти полвека назад. Ремонт переправы начался в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, пешеходный деревянный мост через реку Мох, расположенный в Шаблыкинском районе, был построен в 1974 году. По нему местные жители добираются до ЦРБ.

Со временем настил, опоры и пролет переправы пришли в негодное состоянии, поэтому было принято решение заменить деревянные конструкции на металлические.

Первая треть работ была выполнена в 2020 году. Тогда на ремонт моста потратили 1,74 миллиона рублей. В 2021 году из средств поселка Шаблыкино 2,3 млн рублей было выделено на окончательную замену деревянных опор на металлические. А в апреле прошлого года был завершен третий этап ремонта.