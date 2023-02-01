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В Орловской области оштрафовали руководителя организации, принявшего на работу бывшего госслужащего. Работодатель не сообщил о заключении трудового договора с новым сотрудником по последнему месту его службы.

Нарушение антикоррупционного законодательства выявила Мценская межрайонная прокуратура. На работу в организацию «Вестэйдж» приняли орловца, который раньше трудился на государственной службе. При заключении трудового договора с ним, руководитель общества с ограниченной ответственностью должен был сообщить об этом по последнему месту его службы в течение десяти дней. Но, работодатель требования проигнорировал и не сообщил о допуске данного сотрудника к работе.

- За привлечение к трудовой деятельности государственного служащего с нарушением установленных требований в отношении руководителя отдела ООО «Вестэйдж» было возбуждено дело об административном правонарушении, - рассказали в прокуратуре Орловской области.

В итоге должностное лицо оштрафовали на 20 тысяч рублей. Постановление в законную силу еще не вступило.