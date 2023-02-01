Фото: пресс-служба администрации Орла

Семьи орловских участников СВО получили продуктовые наборы. В состав «коробок добра» вошли крупы, сахар, тушенка, сгущенка и другое продовольствие.

Сегодня наборы от Орловского социального кластера вручили 62 семьям, чьи мужчины сейчас участвуют в спецоперации на Украине.

- Администрация Орла продолжает оказывать всестороннюю поддержку семьям участников специальной военной операции. 170 кураторов ежедневно на связи с более 650 семьями, - отметили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что по мере необходимости и формирования списков кураторы вновь передадут своим подопечным продуктовые наборы.