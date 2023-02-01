Фото: соцсети Андрея Клычкова

В Орле продолжается строительство футбольного манежа на стадионе имени Ленина. В настоящее время осуществляется монтаж металлоконструкций здания манежа.

В областном центре продолжается строительство футбольного манежа на стадионе имени Ленина. В настоящее время осуществляется монтаж металлоконструкций здания манежа. Об этом сообщил в соцсетях Андрей Клычков.

Закончена кирпичная кладка перегородок 1 этажа, бетонирование колонн лестничных клеток и лифтовых шахт второго этажа. Ведется армированная кирпичная кладка противопожарной стены на втором и третьем этажах, выполняется монолитное перекрытие третьего этажа пристройки. Особое внимание сейчас уделяется работам по устройству отопления здания.

По словам губернатора работы ведутся в соответствии с графиком.

Общая площадь сооружения составит более 9,5 тысяч квадратных метров, размеры спортивного зала – 72 на 54 метра, высота – 18 метров. Манеж будет состоять из спортивного блока с пристроенным бытовым четырехэтажным зданием.

Напомним, спортивный объект строится в рамках реализации федерального проекта «Спoрт – нoрма жизни» национального прoекта «Демoграфия». Сдать манеж подрядчик обязуется в ноябре этого года.