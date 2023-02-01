Фото: скриншот видео из соцсетей Андрея Клычкова

Орловский боец СВО установил знамя Победы в Херсоне. Военнослужащие сейчас выполняют боевые задания в регионе.

Об этом событии сообщил губернатор Орловской области в соцсетях. Глава региона подчеркнул, что посещая пункты мобилизации, учебные части, места дислокации бойцов, им передаются несколько флагов – флаг России, Орловской области и знамя Победы. И вручая стяги, есть условие – вернуться с ними на Орловщину живыми и здоровыми.

– Бойцы не забыли выполнить еще одно обещание – установить наше победное знамя как символ великих победных традиций и крепости народного духа, который невозможно сломить и уничтожить. В этом флаге – наша национальная гордость и честь, наша историческая память. Из поколения в поколение передаются эти важные для нас ценности, простая, но святая истина – мы своих не бросаем, – прокомментировал видео Андрей Клычков.