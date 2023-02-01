В Орле ищут сбежавших из спецбольницы мужчин

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле ищут сбежавших из специализированного медицинского учреждения мужчин. Об их исчезновении полиции стало известно 30 января.

Орловская полиция разыскивает двоих граждан, которые самовольно покинули специализированное медицинское учреждение и до настоящего времени их местонахождение неизвестно.

Как стало известно «Комсомолке» из собственных источников, речь идет об орловской психиатрической спецбольнице.

Ориентировки на молодых людей опубликовала пресс-служба УМВД России по Орловской области. Это Битюков Дмитрий Александрович 1994 года рождения (был одет в черную куртку с мехом, светлые джинсы) и Дубровин Сергей Сергеевич 1992 года рождения (был одет в светлый спортивный костюм).

– Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить в ОМВД России «Орловский», находящемуся по адресу: г. Орёл, ул. Андрианова, д. 6 или по телефонам: 8 (4862) 416109, 400852, 410002, или 02 (с мобильного – 102). Конфиденциальность гарантируется, – сообщили в местном УМВД.