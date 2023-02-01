Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Стало известно, сколько зарабатывают водители в Орле. С сегодняшнего дня В ТТП изменилась система оплаты труда.

Исполняющая обязанности руководителя МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» Татьяна Иванова сообщила, что с 1 февраля возросли проценты начисления премиальных выплат.

— Если, например, раньше, привозя 100% плана, водитель получал, грубо говоря, две тысячи рублей, то теперь эта сумма составит десять тысяч. Раньше премиальные начисления составляли 1% от выручки, теперь же эта сумма возрастает до 10%, — пояснила она.

Таким образом, при чистой зарплате в 35 000 рублей, выполнив план на 100%, водитель сможет получить в месяц уже 45-47 тысяч рублей.

Помимо этого, исполняющая обязанности руководителя рассказала о льготах для водителей при кредитовании.

— У нас существует зарплатный проект, есть договоренности с банком-партнером, который готов предоставлять нашим сотрудникам различного вида льготы: будь то ипотека или автокредитование, — подчеркнула Татьяна Иванова.