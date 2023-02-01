В Орле до конца августа отремонтируют Комсомольскую улицу Фото: Елена Зябкина

В Орле до конца августа отремонтируют Комсомольскую улицу. Подрядчик еще не найден.

Аукцион на поиск подрядчика, стартовал на портале «Госзакупки». Исполнитель должен будет капитально отремонтировать автомобильную дорогу по улице Комсомольской от Карачевского шоссе до Кромского шоссе.

Начальная цена контракта 336,2 миллионов рублей. При этом проезжая часть должна быть отремонтирована до 30 июня, прилегающая территория — до 31 августа.

Обновление пройдет в два этапа. Первый — ремонт дорожного полотна, замена и установка 201 нового светильника, установка 399 дорожных знаков, обновление бортовых камней на дороге-дублере. Второй — устройство прилегающей территории.

В этом году нацпроект «Безопасные качественные дороги» позволит отремонтировать три орловские дороги: продолжение Карачевского шоссе, улицу Комсомольскую от Карачевского до Кромского шоссе и улицу Космонавтов.