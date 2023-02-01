Фото: пресс-служба администрации города Орла

Орловский суд рассмотрит дело о выводе денег, выделенных на реконструкцию Красного моста. В неправомерном обороте средств платежей обвиняется житель Белгородской области.

Как сообщает прокуратура Орловской области, обвинительное заключение по данному уголовнуму делу утвердил первый заместитель прокурора области Юрий Пахолков.

- По версии следствия, в период с октября по ноябрь 2020 г. обвиняемый, действуя по предварительному сговору с двумя лицами, уголовное преследование в отношении которых выделено в отдельное производство, приобрели электронные носители информации – банковские карты и электронные средства (логины, пароли, флэш-карты с ЭЦП и другие), посредством которых осуществляется доступ к 13 расчетным счетам различных юридических лиц, - рассказали в надзорном ведомстве.

Затем овиняемый нашел в Москве 13 человек, которые за вознаграждение предоставили свои документы для регистрации на их имя юридических лиц и получения электронных средств.

Приобретенные банковские карты в последующем использовались, в том числе для приема, выдачи и перевода денег, выделенных на реконструкцию Красного моста в Орле.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд.

Напомним, в августе 2021 года гендиректора белгородского ООО «Ремспецмост», ремонтировавшего Красный мост, признали виновным в мошенничестве. Советский районный суд города Орла назначил ему 4,5 года лишения свободы. Уголовное дело завели в результате хищения с моста более 76 миллионов рублей.