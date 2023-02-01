В Орловской области снизилось число детей-сирот. В прошлом году на попечение в семьи устроено 210 детей.

В настоящее время в регионе насчитывается 1 675 детей, оставшихся без попечения родителей. Это на 2 % меньше, чем в 2022 году, и на 7 % меньше, чем в 2021 году. Такую информацию сообщили в Департаменте социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.

По данным на январь этого года 80 % детей (1334 ребенка), оставшихся без попечения родителей, находится на воспитании в семьях. Из них в семьях опекунов и попечителей – 700 детей; в приемных семьях – 634 ребенка.

В прошлом году на воспитание в семьи устроено 210 детей, из них 160 - под опеку, 36 – в приемные семьи, 14 – на усыновление.