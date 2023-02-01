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НовостиОбщество1 февраля 2023 8:10

Молодой орловец под градусом до смерти забил знакомого

В деле будет разбираться суд
Ирина КАБАНОВА
Фото: пресс-служба СУ СК по Орловской области

Фото: пресс-служба СУ СК по Орловской области

Молодой орловец под градусом до смерти забил знакомого. В деле будет разбираться суд.

В Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя города Орла, который обвиняется в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК региона.

Следствием установлено, что вечером 16 октября обвиняемый выпивал дома у своих знакомых в деревне Никуличи. Во время застолья орловец поругался с одним из присутствующих и избил его. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

В ходе следствия осуществлен комплекс следственных и процессуальных действий, судебных экспертиз, направленных на сбор доказательственной базы, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело направлено в суд.